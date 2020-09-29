Стал известен новый эмир Кувейта

Для избрания эмира был созван кабинет министров для экстренного заседания в связи с кончиной главы государства.

«Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьей 4 конституции, при этом работа официальных ведомств приостановлена на три дня, а траур в стране объявлен на 40 дней», — сообщил госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех.

Новый эмир также должен будет принести конституционную присягу, она назначена на среду 30 сентября.

Ранее сегодня стало известно, что предыдущий эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер после операции в больнице в Соединенных Штатах на 92-м году жизни.