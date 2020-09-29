Стал известен новый эмир Кувейта
Новым эмиром Кувейта стал наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, сводный брат умершего эмира Сабаха IV. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.
Для избрания эмира был созван кабинет министров для экстренного заседания в связи с кончиной главы государства.
«Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьей 4 конституции, при этом работа официальных ведомств приостановлена на три дня, а траур в стране объявлен на 40 дней», — сообщил госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех.
Новый эмир также должен будет принести конституционную присягу, она назначена на среду 30 сентября.
Ранее сегодня стало известно, что предыдущий эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер после операции в больнице в Соединенных Штатах на 92-м году жизни.