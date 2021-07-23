Стал известен номер сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр

Российская сборная выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под номером 77.

Церемония открытия состоится в пятницу, 23 июля, и начнется в 14:00 по московскому времени, сообщило РИА «Новости».

Перед спортсменами из России на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне.

Парад атлетов в соответствии с традицией откроет команда Греции, которая представляет родину Олимпийских игр. Следом за ней пройдет сборная беженцев. Шествие замкнет сборная страны-хозяйки Олимпиады — Японии. Перед ней пройдут команды Соединенных Штатов и Франции — стран, где состоятся две следующие летние Олимпиады.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. В этом году соревнования проведут при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на МКС, записали видеообращение в поддержку спортсменов, представляющих Россию на Олимпиаде в Токио.