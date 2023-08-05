Мир 05 августа 2023, 11:10 Стал известен нюанс, мешающий украинским пилотам начать обучение на F-16 Politico: украинские пилоты повысят уровень английского языка до обучения на F-16 United States Air Force

Читать 360tv в

Лишь восемь из 32 отобранных украинских пилотов готовы приступить к обучению работе на истребителях F-16. Причиной стало слабое знание английского языка, сообщила газета Politico.

«Эти восемь пилотов свободно владеют английским, поэтому они готовы приступить к обучению на истребителе», — говорится в материале.

Реклама

Журналисты отметили, что всего западные страны подготовят две украинские эскадрильи пилотов F-16. Однако перед началом занятий военных отправят на языковые курсы в Великобританию, где они повысят свой уровень английского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пилоты ВСУ в августе начнут тренировки на истребителях F-16. По его словам, стране необходимо вплотную работать с государствами, у которых есть эта техника, чтобы потом получить ее на нужды ВСУ.

Однако американские чиновники скептически отнеслись к поставкам истребителей Украине. По их мнению, F-16 не смогут изменить ситуацию в зоне СВО.