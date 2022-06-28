Стал известен необычный фактор, который сильно влияет на дружбу

Исследователи из Института науки Вейцмана в Израиле выясняли, что люди имеют склонность заводить дружбу с теми, кто похоже пахнет. Об этом сообщило издание News Scientist.

Ученые пришли к выводу, что обоняние может иметь большую роль в социальных взаимодействиях, то есть между людьми действительно возникает пресловутая химия. Способность определять врагов и друзей по запаху ранее всего заметили у всех наземных млекопитающих за исключением человека.

Аспирантка Инбаль Равреби на основе предыдущих исследований выдвинула гипотезу, по которой люди незаметно обнюхивают себя и других людей. Равреби выдвинула предположение, что так люди сравнивают себя и других и выбирают тех, у кого есть схожий с ними запах.

Она провела несколько экспериментов. В первом участвовали знакомые друг с другом люди, но не друзья. Они быстро подружились, при том что несильно знали друг друга. В другом случае исследователи попросили общаться незнакомцев, в третьем — друзей. Позже ученые забрали футболки всех участников.

В итоге оказалось, что между запахами друзей много схожего. Кроме того, запахи тех, кто быстро подружился, тоже похожи.