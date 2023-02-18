Мир 18 февраля 2023, 07:57 Стал известен консенсус, по которому Украина не станет пытаться занять Крым Конгрессмен Смит заявил о консенсусе, по которому Украина не станет пытаться занять Крым РИА «Новости»

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Старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США Адам Смит раскрыл консенсус, по которому Украина откажется от попытки силой вернуть Крым. Об этом сообщила газета Politico.

«Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым», — сказал он.

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По мнению конгрессмена, на определенном этапе в любом случае необходимо будет начать переговоры о завершении конфликта.

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Он обратил внимание, что реальный вопрос заключается в том, сможет ли США получить гарантии безопасности для Украины. По словам Смита, такие гарантии должны были бы дать возможность Западу продолжать вооружать Украину.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США считают военные объекты, расположенные в Крыму, законными целями для ударов ВСУ.