Мир 21 января 2024, 07:30 Стал известен эффект ударов ВСК России по Украине AT: российские удары не позволяют Украине накопить оружие и создать ВПК РИА «Новости»

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Мощные ракетные удары российской армии, а также нехватка систем противовоздушной обороны и отсутствие стратегической глубины не позволяют Украине наладить производстве оружия на своей территории. Об этом сообщило издание Asia Times.

Журналисты отметили, что состояние Украины усугубляется тем фактором, что оборонный сектор пока еще не перешел на военные рельсы полностью. При этой причине именно у него возникли сложности в области производства достаточного количества снарядов для ВСУ на поле боя.

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«Даже если ситуация поменяется путем западных инвестиций, то отсутствие стратегической глубины станет для Украины серьезным препятствием. Российские ракеты и дроны способны поразить военные объекты в любой точке страны», — сообщили они.

Ранее западные аналитики предрекли усиление ударов России по военной инфраструктуре Украины в случае новых атак на Крым.