Стадо слонов сбежало из заповедника в Китае и начало уничтожать посевы

Слоновье стадо сбежало из природного заповедника в Китае. Животные оставили после себя 500-километровый след разрушений на юго-западе страны, сообщило издание The Guardian.

Стадо из 15 слонов сбежало из заповедника еще в апреле. Животные по пути съели целые поля кукурузы и разрушили постройки местных жителей. На прошлой неделе животные осушили резервуар с водой. Местные фермеры в панике и беспокоятся за урожай. С середины апреля слоны уничтожили порядка 56 гектаров посевов. Это вылилось в убытки в размере 6,8 миллиона юаней (около 78,2 миллиона рублей)

Почему и как дикие азиатские слоны убежали из заповедника, непонятно. Накануне власти провинции Юньнань предупредили, что слоны находятся в 20 километрах от административного центра Куньмин — города с миллионным населением.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Жители пытались отвести слонов, приманивая их едой, и блокировали дороги грузовиками.

В марте в африканской Ботсване зафиксировали новые случаи массовой гибели слонов. Местные власти не исключили, что смерть животных связана с отравлением или болезнью.