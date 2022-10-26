Стадо слонов из мести за убийство детеныша затоптало насмерть пастуха в Индии | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:52 Стадо слонов из мести за убийство детеныша затоптало насмерть пастуха в Индии Newsweek: 44 слона из мести затоптали пастуха в Индии Unsplash

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В Индии стадо слонов расправилось с пастухом, отомстив за убийство годовалого слоненка. Животные затоптали мужчину насмерть, написало РИА ФАН.

О гибели пастуха сообщил адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр. По его данным, мужчину затоптали 44 взрослых животных. Эксперт отметил, что у слонов очень развит инстинкт защиты молодого поколения.

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«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка», — сказал МакНэйр в комментарии Newsweek.

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Кроме того, в течение двух дней слоны повредили почти девять гектаров посадок.

Ферма, где произошло ЧП, находится в городе Корба. В ходе расследования там нашли труп слоненка. Его закопали в землю, прикрыв «могилу» листвой. Владельца хозяйства задержали. Теперь правоохранители устанавливают, имеет ли он отношение к гибели животного.