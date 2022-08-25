Стадо коров насмерть затоптало вегетарианку в Великобритании

В Великобритании в графстве Западный Сассекс стало из 30 коров насмерть затоптало 55-летнюю женщину, которая гуляла с собакой. Сообщение о несчастном случае появилось в местной газете Manchester Evening News.

Окровавленное тело британки нашли недалеко от деревни Биллингсхерст. Очевидцы вызвали полицию и скорую, на вызов также прибыла санитарная авиация. Жители деревни, а потом парамедики в течение часа пытались спасти пострадавшую, делали ей сердечно-легочную реанимацию, однако она скончалась на месте.

«Мысль о том, что ее затоптали коровы, просто чудовищна. Она даже не ела мясо, она была вегетарианкой», — поделилась ее подруга и коллега.

Женщина добавила, что погибшая была «чудесным и мягким человеком», любила животных и свою собаку. Пса разыскали, его забрала сестра убитой. Жители этой деревни утверждают, что в мае этого года от нападения коров пострадал мужчина, его доставили в больницу и спасли.