Стадо диких слонов сбежало из заповедника в Китае

На севере Китая больше месяца не могут поймать 15 диких слонов, которые сбежали из заповедника, написал ОТР.

За месяц стадо слонов прошло 400 километров. На своем пути слоны вытоптали поля и стали причиной многих ДТП. Сейчас они хозяйничают на улицах города Эшань (провинция Юньнань). Местные власти и жители пытаются выманить животных из города, разбрасывая еду.

Зоологи не могут назвать точных причин такой миграции слонов и называют явление аномальным. Есть предположение, что слоны ушли из-заповедника по вине неопытного вожака, который просто заблудился.