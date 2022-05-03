Стабильность исчезает, конфликт держав нарастает. Генерал США оценил текущую ситуацию в мире

Текущая ситуация в мире не отличается стабильностью. Напротив, в ней есть предпосылки к противостоянию великих держав. Такое предположение сделал глава комитета начштабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли. Его слова процитировало РИА «Новости».

Это заявление Милли сделал во время выступления в сенате конгресса США. Там прошли слушания, посвященные бюджетным ассигнованиям.

«Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается», — сказал Милли.

Какие именно страны он имел в виду, генерал не уточнил. Однако Милли отметил, что США вынуждены противостоять двум великим державам: России и Китаю. По мнению генерала, обе страны планируют «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок».

Также Милли высказался и о ситуации на Украине. По его словам, происходящее в этой стране является «крупнейшей угрозой безопасности Европе, а возможно, и всему миру». Он отметил, что это первый такой прецедент за более чем 40 лет его военной карьеры.