Ссылку на порносайт обнаружили в украинском учебнике

В учебнике по украинскому языку за 10 класс нашли ссылку на порносайт. Ее добавили в раздел о необходимости школьной формы. По книге дети учились с 2018 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о зарегистрированном уголовном деле по факту распространения материалов порнографического характера. Ее слова привело РИА «Новости».

«Недавно…выявили в учебниках по украинскому языку за 10 класс факт ссылки на порносайт. Вот как раз эта книга. Действительно, дети учатся [по ней] с 2018 года», — подчеркнула Венедиктова.

По словам главы надзорного органа, неизвестно, попала ссылка в учебник по ошибке, или это была чья-то шутка.

«Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера», — сказала генпрокурор.

Сотрудники киберполиции, добавила Венедиктова, уже заблокировали сайт, на который вела напечатанная в школьной книге ссылка.

Автором учебника является Александр Авраменко. Инцидент его расстроил — мужчина обратился в правоохранительные органы.