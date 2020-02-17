    17 февраля 2020, 23:00

    Ссылку на порноресурс нашли на сайте британской королевской семьи

    Анатолий Минкин

    Официальный сайт королевской семьи Великобритании невольно отправлял пользователей на китайский порноресурс с прямыми трансляциями. Как сообщило издание Daily Mail, ссылка находилась во вкладке о благотворительной организации Dolen Cymru, которой занимался принц Гарри.

    Некоммерческая организация Dolen Cymru помогает детям из африканской страны Лесото получить образование. Через фонд на место выезжают учителя, которые обучают детей в начальной школе.

    Также сотрудничество идет с больницами африканской страны. Через фонд туда приезжают специалисты и идут поставки лекарственных препаратов.

    Принц Гарри сотрудничал с Dolen Cymru с 2007 года. Центральный офис НКО находится в столице Уэльса Кардиффе.

    В пресс-службе Букингемского дворца появление ссылки пока никак не прокомментировали. При этом сайт с порнографией называется точно также, как и благотворительная организация.