Ссылку на порноресурс нашли на сайте британской королевской семьи

Некоммерческая организация Dolen Cymru помогает детям из африканской страны Лесото получить образование. Через фонд на место выезжают учителя, которые обучают детей в начальной школе.

Также сотрудничество идет с больницами африканской страны. Через фонд туда приезжают специалисты и идут поставки лекарственных препаратов.

Принц Гарри сотрудничал с Dolen Cymru с 2007 года. Центральный офис НКО находится в столице Уэльса Кардиффе.

В пресс-службе Букингемского дворца появление ссылки пока никак не прокомментировали. При этом сайт с порнографией называется точно также, как и благотворительная организация.