СШИ: мужчина открыл стрельбу на вечеринке в США

По данным издания, вечеринка был организована в честь Хэллоуина. Она проходила в одном из частных домов. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Местные правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, четыре человека погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.