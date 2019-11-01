СШИ: мужчина открыл стрельбу на вечеринке в США
В городе Оринда (штат Калифорния, США) неизвестный мужчина открыл пальбу на частной вечеринке, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, вечеринка был организована в честь Хэллоуина. Она проходила в одном из частных домов. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Местные правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, четыре человека погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.