  • СШИ: мужчина открыл стрельбу на вечеринке в США

    01 ноября 2019, 16:36

    Артур Блянихов

    В городе Оринда (штат Калифорния, США) неизвестный мужчина открыл пальбу на частной вечеринке, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, вечеринка был организована в честь Хэллоуина. Она проходила в одном из частных домов. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Местные правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, четыре человека погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.