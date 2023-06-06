Мир 06 июня 2023, 20:00 США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» — СМИ WP: ЦРУ США располагало сведениями о планах Украины по диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Центральное разведывательное управление США располагало информацией о планах Украины, связанных с подрывом «Северных потоков». Об этом сообщила газета The Washington Post.

Администрация президента США Джо Байдена, по данным журналистов, узнала о планах украинских военных провести скрытую атаку за три месяца до диверсии. Намерения киевского режима заключались в использовании небольшой группы дайверов, которые подчинялись командующему Вооруженных сил Украины.

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В июне 2022 года в ЦРУ поступили детали плана от разведывательной службы одной из стран Европы. Предполагается, что сведения выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Отчет разведки опирался на информацию, полученной от украинского источника. Позже управление сообщило о нем властям Германии.

Независимый журналист-расследователь Сеймур Херш ранее заявил, что американская администрация планировала шантажировать Россию взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы не допустить проведения спецоперации.