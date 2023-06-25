Мир 25 июня 2023, 03:19 США знали о планах Пригожина устроить провокацию — СМИ CNN: разведка США за несколько дней узнала о планах Пригожина устроить провокацию в России Pxhere

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Разведка США за несколько дней знала, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит некую провокацию. Об этом сообщил источник телеканала CNN.

По его словам, сотрудники разведки еще в начале недели доложили лидерам Конгресса о перемещениях личного состава и техники «вагнеровцев», которые зафиксировали у границ России. По их словам, конечную цель Пригожина выяснить не удалось.

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По словам одного из собеседников телеканала, организация попытки мятежа длилась минимум несколько дней.

Ранее американские СМИ узнал, что Соединенные Штаты решили отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы тем самым не занять сторону Москву. Новые санкции против группировки хотели объявить 27 июня.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко принял предложение об остановке движения на территории России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, ситуацию с ЧВК «Вагнер» урегулировали без потерь. Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина прекратят и он уедет из России в Белоруссию.