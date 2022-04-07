США заверили, что не планируют оправлять войска на Украину

Правительство США не имеет планов посылать войска на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией», — сообщила Псаки в ходе брифинга на площадке Белого дома.

На встрече с представителями профсоюзов президент США Джо Байден упомянул, что «если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними». Псаки пояснила слова главы Белого дома. Позиция администрации США по этому вопросу не изменилась, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее Джен Псаки подтвердила, что против России будет введен новый пакет санкций. Она заявила, что рестрикции будут направлены против представителей российского правительства, членов их семей, финансовых институтов и госпредприятий.

Американское издание The Wall Street Journal уточнило, что санкции коснутся Альфа-Банка, Сбербанка и «двух дочерей Владимира Путина». По данным издание, будет введен запрет на любые инвестиции в экономику России.