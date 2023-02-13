Мир 13 февраля 2023, 10:02 США решили завербовать боевиков ИГ для терактов в России — СВР СВР сообщила о планах США завербовать боевиков ИГ для терактов в России РИА «Новости»

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Американские спецслужбы планируют завербовать боевиков ИГ* для совершения терактов против военных, силовиков, государственных служащих и дипломатов на территории России и стран СНГ. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

«Согласно поступившей информации, военные США ведут вербовку представителей аффилированных с „Исламским государством“* и „Аль-Каидой“** группировок для совершения террористических актов в России и странах СНГ», — сказано в сообщении.

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Кроме того, особое внимание американские спецслужбы уделяют сотрудничеству с выходцами из Центральной Азии и представителями Северного Кавказа.

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«В течение января США уже отобрали 60 боевиков для терактов. Их подготавливают на военной базе Эт-Танф в Сирии», — добавили в СВР.

В Службе внешней разведки добавили, что одержимые идеей обескровливания России американские силовики полностью утратили моральные принципы.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.