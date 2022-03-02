США затруднились анонсировать новые санкции против РФ

Соединенные Штаты не стали заявлять о введении новых ограничений в отношении России. В стране озабочены дальнейшим ростом цен на нефть — ситуация может сыграть РФ на руку.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что в контексте новых антироссийских санкций анонсировать нечего. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сейчас в США, уточнил ТАСС, стараются избежать дальнейшего увеличения цен на нефть. Американская сторона опасается, что происходящее будет соответствовать интересам РФ.

Очередные ограничительные меры Запада на фоне ситуации вокруг Украины коснулись как России, так и Белоруссии. Их распространили на российские предприятия оборонного сектора. Под ограничения попали организации, которые, по мнению США, оказывают поддержку российским и белорусским вооруженным силам.

Американская сторона собирается объявить о мерах экспортного контроля на оборудование, необходимое для добычи нефти и газа.