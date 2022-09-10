США поставили мир на грань «нефтяной войны» | 360°

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США поставили мир на грань «нефтяной войны»

«Голос Мордора»: реакция США на «потолок» стоимости нефти из России грозит мировой войной

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США затеяли многоходовку, которая поставит под удар самих американцев. Идея с потолком цен на российские энергоресурсы грозит мировой катастрофой и нереальными ценниками на заправках в Штатах. Об этом в эксклюзивном материале для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь эксперта.

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США собираются объявить всему миру нефтяную войну. Только так можно назвать то, что они придумали в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

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США затеяли войну против себя

Очень амбициозный план. Однако возникает вопрос: хватит ли сейчас у США сил на осуществление идеи и не выльется ли эта война в очередной виток ухода многих стран от расчетов в долларах и финансового контроля Штатов.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Американское правительство собирается наказывать компании третьих стран, которые будут покупать нефть у России выше установленного потолка цен. Для этого прибегнут к привычному инструменту — санкциям.

Попытка вернуть однополярный мир

По сути, США снова пытаются продемонстрировать свое доминирующее положение в мире. Случились это еще десять лет назад — все бы получилось.

Но удастся ли эта сейчас реализовать эту идею?

Перед Штатами встанет серьезная сверхзадача: контроль абсолютно всей нефтедобычи в мире. Это — сверхзадача.

Многие поняли, что для торговли нефтью необязательно использовать доллар. Торговать можно и с помощью национальных валют.

Громогласное двуличие

Кроме того, российскую нефть продолжают покупать многие страны, которые ранее громогласно отказались от наших энергоресурсов. В ход идут самые разные схемы. От смешения сортов до переливания нефти с танкера на танкер в открытом море. Определение источника топлива — задача трудоемкая. Придется проверить всю логистику и провести химические анализы.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Уверен, что большинство покупателей российской нефти даже не будут так заморачиваться. Они просто купят топливо за рубли или свои национальные валюты. Главной проблемой стану танкеры и их страховка. Однако этот вопрос вполне решаем.

Навредили сами себе

Очевидно одно: цена вырастет даже при сохранении сегодняшних объемов нефти на рынке. Это связано с биржевой закономерностью. Цена на нефть не всегда соответствует количеству ресурса на рынке. А этот аспект грозит серьезными проблемами самим Штатам. США распродали значительную часть своего стратегического запаса.

И местное население вновь столкнется нереальными ценниками на заправках.

Все это свидетельствует о провале затеи с потолком цен на российскую нефть. Из этого не выйдет ничего хорошего именно для тех, кто этот потолок вводит.

США

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