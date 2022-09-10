США поставили мир на грань «нефтяной войны» | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber США поставили мир на грань «нефтяной войны» «Голос Мордора»: реакция США на «потолок» стоимости нефти из России грозит мировой войной РИА «Новости»

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США затеяли многоходовку, которая поставит под удар самих американцев. Идея с потолком цен на российские энергоресурсы грозит мировой катастрофой и нереальными ценниками на заправках в Штатах. Об этом в эксклюзивном материале для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь эксперта.

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США собираются объявить всему миру нефтяную войну. Только так можно назвать то, что они придумали в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

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США затеяли войну против себя

Очень амбициозный план. Однако возникает вопрос: хватит ли сейчас у США сил на осуществление идеи и не выльется ли эта война в очередной виток ухода многих стран от расчетов в долларах и финансового контроля Штатов.

РИА «Новости»

Американское правительство собирается наказывать компании третьих стран, которые будут покупать нефть у России выше установленного потолка цен. Для этого прибегнут к привычному инструменту — санкциям.

Попытка вернуть однополярный мир

По сути, США снова пытаются продемонстрировать свое доминирующее положение в мире. Случились это еще десять лет назад — все бы получилось.

Но удастся ли эта сейчас реализовать эту идею?

Перед Штатами встанет серьезная сверхзадача: контроль абсолютно всей нефтедобычи в мире. Это — сверхзадача.

Многие поняли, что для торговли нефтью необязательно использовать доллар. Торговать можно и с помощью национальных валют.

Громогласное двуличие

Кроме того, российскую нефть продолжают покупать многие страны, которые ранее громогласно отказались от наших энергоресурсов. В ход идут самые разные схемы. От смешения сортов до переливания нефти с танкера на танкер в открытом море. Определение источника топлива — задача трудоемкая. Придется проверить всю логистику и провести химические анализы.

РИА «Новости»

Уверен, что большинство покупателей российской нефти даже не будут так заморачиваться. Они просто купят топливо за рубли или свои национальные валюты. Главной проблемой стану танкеры и их страховка. Однако этот вопрос вполне решаем.

Навредили сами себе

Очевидно одно: цена вырастет даже при сохранении сегодняшних объемов нефти на рынке. Это связано с биржевой закономерностью. Цена на нефть не всегда соответствует количеству ресурса на рынке. А этот аспект грозит серьезными проблемами самим Штатам. США распродали значительную часть своего стратегического запаса.

И местное население вновь столкнется нереальными ценниками на заправках.

Все это свидетельствует о провале затеи с потолком цен на российскую нефть. Из этого не выйдет ничего хорошего именно для тех, кто этот потолок вводит.

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