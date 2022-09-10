США поставили мир на грань «нефтяной войны» | 360°

«Голос Мордора»: реакция США на «потолок» стоимости нефти из России грозит мировой войной
РИА «Новости»
США затеяли многоходовку, которая поставит под удар самих американцев. Идея с потолком цен на российские энергоресурсы грозит мировой катастрофой и нереальными ценниками на заправках в Штатах. Об этом в эксклюзивном материале для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь эксперта.
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США собираются объявить всему миру нефтяную войну. Только так можно назвать то, что они придумали в связи с введением потолка цен на российскую нефть.
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США затеяли войну против себя
Очень амбициозный план. Однако возникает вопрос: хватит ли сейчас у США сил на осуществление идеи и не выльется ли эта война в очередной виток ухода многих стран от расчетов в долларах и финансового контроля Штатов.
РИА «Новости»
Американское правительство собирается наказывать компании третьих стран, которые будут покупать нефть у России выше установленного потолка цен. Для этого прибегнут к привычному инструменту — санкциям.
Попытка вернуть однополярный мир
По сути, США снова пытаются продемонстрировать свое доминирующее положение в мире. Случились это еще десять лет назад — все бы получилось.
Но удастся ли эта сейчас реализовать эту идею?
Перед Штатами встанет серьезная сверхзадача: контроль абсолютно всей нефтедобычи в мире. Это — сверхзадача.
Многие поняли, что для торговли нефтью необязательно использовать доллар. Торговать можно и с помощью национальных валют.
Громогласное двуличие
Кроме того, российскую нефть продолжают покупать многие страны, которые ранее громогласно отказались от наших энергоресурсов. В ход идут самые разные схемы. От смешения сортов до переливания нефти с танкера на танкер в открытом море. Определение источника топлива — задача трудоемкая. Придется проверить всю логистику и провести химические анализы.
РИА «Новости»
Уверен, что большинство покупателей российской нефти даже не будут так заморачиваться. Они просто купят топливо за рубли или свои национальные валюты. Главной проблемой стану танкеры и их страховка. Однако этот вопрос вполне решаем.
Навредили сами себе
Очевидно одно: цена вырастет даже при сохранении сегодняшних объемов нефти на рынке. Это связано с биржевой закономерностью. Цена на нефть не всегда соответствует количеству ресурса на рынке. А этот аспект грозит серьезными проблемами самим Штатам. США распродали значительную часть своего стратегического запаса.
И местное население вновь столкнется нереальными ценниками на заправках.
Все это свидетельствует о провале затеи с потолком цен на российскую нефть. Из этого не выйдет ничего хорошего именно для тех, кто этот потолок вводит.