Эксклюзив 08 февраля 2023, 13:45 США затеяли антикитайскую кампанию Политолог Перенджиев: скандал с китайским аэростатом в США — часть информационной атаки скриншот с видео / YouTube

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Представители Пентагона заявили, что китайская сторона 4 февраля отклонила заявку Соединенных Штатов на обсуждение вопросов, связанных со сбитым аэростатом. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «360» предположил, что ситуация с воздушным шаром — часть большого плана США по информационному противостоянию с КНР.

«В конфликте Соединенных Штатов и Китая достаточно четко прослеживается скандал, раскрученный на пустом месте», — описал он.

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По его мнению, китайский аэростат представлял угрозу США, сравнимую с воздушным змеем. Саму ситуацию Перенджиев назвал абсурдной.

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Также он напомнил, что 4 февраля США запросили у Японии разрешение на размещение ракетного комплекса в этой стране.

«Несложно догадаться, что боеприпасы предназначались бы для ударов по территории КНР», — сказал Перенджиев.

По мнению собеседника «360», скандал с аэростатом — часть плана США. Он предположил, что американское правительство хочет раскачать недовольство людей.

«Соединенные Штаты на наших глазах разворачивают масштабную антикитайскую кампанию. Но сама ситуация, как говорится, яйца выеденного не стоит», — описал Перенджиев.

Он отметил, что детали ситуации с аэростатом лишь подчеркивают абсурдность скандала.

«Если верить заявлениям властей США, Китай создал воздушный шар и запустил его в сторону Соединенных Штатов со стороны Канады якобы как угрозу безопасности», — напомнил Перенджиев.

Собеседник «360» предположил, что для раздувания конфликта между Америкой и Китаем применят разные методы.

«После безобидного воздушного шара со стороны США спокойно могут последовать обвинения в землетрясениях или осушении рек», — поделился он.

Также Перенджиев сказал, что разгорающаяся антикитайская кампания напоминает действия против России. По его мнению, методы информационной борьбы США с неугодными странами в этом случае очень похожи.