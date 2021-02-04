США заставят Россию платить за ее действия — Байден
По словам главы Вашингтона, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что прошли времена, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России. В числе таких действий Байден назвал вмешательство в американские выборы и кибератаки.
«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — привело слова президента РИА «Новости».
Также Байден затронул вопрос продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он заявил, что США выбрали путь дипломатического общения с противниками.
Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация президента намерена привлечь Россию к ответственности за «вредоносные действия». При этом страны могут сотрудничать по взаимовыгодным вопросам.