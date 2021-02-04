Американские власти будут без колебаний заставлять платить Россию за агрессивные действия. Страна не намерена сдаваться перед лицом подобных шагов, заявил президент США Джо Байден.

По словам главы Вашингтона, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что прошли времена, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России. В числе таких действий Байден назвал вмешательство в американские выборы и кибератаки.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — привело слова президента РИА «Новости».

Также Байден затронул вопрос продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он заявил, что США выбрали путь дипломатического общения с противниками.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация президента намерена привлечь Россию к ответственности за «вредоносные действия». При этом страны могут сотрудничать по взаимовыгодным вопросам.