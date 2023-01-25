Мир 25 января 2023, 09:12 США заставили поверить своих граждан в необходимость эскалации на Украине Журналист Трейси: американцам промыли мозги для эскалации украинского конфликта Официальный сайт президента Украины

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Американским гражданам промыли мозги и заставили принять обострение ситуации на Украине. Такое мнение высказал журналист Майкл Трейси на своей странице в Twitter.

«Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине», — написал он.

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По его словам, многие жители США не думают о дипломатии. Хотя именно ее пропагандируют такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, а также Южная Африка.

Запад с начала российской спецоперации оказывает Украине финансовую и военную помощь, особенно украинские власти поддерживают США. Россия не раз говорила, что таким образом западные страны лишь затягивают конфликт.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео признался, что американские инструкторы долго обучали украинских военных. Он отметил, что граждане США проделали в этом плане отличную работу.