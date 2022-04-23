Соединенные Штаты оказали давление на постпредов при Организации американских государств (ОАГ) и вынудили их проголосовать за лишение России статуса постоянного наблюдателя, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».

Дипломат рассказал, что после голосования беседовал с некоторыми постпредами и интересовался, знают ли они про Бучу, Краматорск и о ситуации вокруг них. На что получил ответ, что нет, они не в курсе. На вопрос, как же в таком случае они принимали решение, был ответ, что «так сказали США».

«Многие страны до последнего не хотели принимать эту позицию, однако американцам удалось сломать их и заставить проголосовать», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что ему не предоставили возможность выступить на заседании ОАГ, несмотря на то, что он являлся постоянным наблюдателем при организации.

Россию лишили статуса постоянного наблюдателя при ОАГ на внеочередном заседании 21 апреля. Резолюция будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию на Украине и не выведет с территории страны войска. Антонов назвал это решение большой ошибкой.