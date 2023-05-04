Мир 04 мая 2023, 21:24 США засомневались в необходимости контактов с Россией по атаке дрона на Кремль Белый дом не счел необходимым контактировать с Россией по атаке беспилотника на Кремль Pxhere

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Соединенные Штаты засомневались в целесообразности контактировать с Россией на высоком уровне по ситуацией с атакой беспилотников на Кремль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что не знает о каких-либо частных контактах по ситуации с атакой дронов. Но, по мнению Кирби, высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу случившегося — «наглая ложь».

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«Мне кажется, мы довольно четко дали понять, что-то, что сказал господин Песков —это наглая ложь. И я не знаю, нужны ли нам контакты, чтобы донести эту позицию в частном порядке», — подчеркнул представитель Белого дома.

Атака на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Повреждения получил купол Сенатского дворца. Произошедшее расценили как теракт и покушение на главу государства Владимира Путина. Песков заверил, что за атакой дронов стоят американцы, так как киевский режим не стал бы действовать без одобрения США. Кирби же утверждал, что Штаты не имеют отношения к атаке.