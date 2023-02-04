Мир 04 февраля 2023, 04:31 США засекли еще один китайский аэростат Пентагон обнаружил китайский аэростат над Латинской Америкой Википедия

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Американские военные засекли еще один аэростат Китая. Его заметили над территорией Латинской Америки. Об этом телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По словам представителя военного ведомства, сейчас аэростат размером с три автобуса пролетает над Латинской Америкой. Согласно расчетам, объект не должен преодолеть воздушную границу Соединенных Штатов. Как уточнил Райдер, речь идет о разведывательном воздушном судне.

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«По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик», — заявил пресс-секретарь.

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Представитель Пентагона ранее сообщил, что над территорией США заметили разведывательный воздушный шар. Американские военные ответили, что объект принадлежит Китаю. Позже сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что китайский аэростат направляется к авиабазе ВВС США Уайтмен. Там базируются стратегические «стелс»-бомбардировщики B-2. При этом губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался, что ему никто не сообщал о иностранном аэростате, пролетающим над территорией штата.