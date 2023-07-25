Мир 25 июля 2023, 00:02 США защитят Польшу от «экскурсии» участников ЧВК «Вагнер» Представитель Госдепа Миллер заявил о защите Польши от «экскурсии» участников ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Американский Госдеп дал обещание по защите Польши и других государств Североатлантического альянса, если на их территорию вторгнутся бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, его слова привело РИА «Новости».

«Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

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Так Миллер прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о желании участников ЧВК «Вагнер» появиться в Польше.

Ранее Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «вагнеровцы» стали его напрягать. Они попросили у лидера Белоруссии разрешения пойти на Запад, чтобы отправиться «на экскурсию в Варшаву».

По словам главы республики, военные сейчас находятся на месте дислокации и «настроения у них плохие». Белорусское руководство не хочет передислоцировать участников «Вагнера» по этой причине.