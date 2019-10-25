США защитят нефтяные месторождения Сирии от боевиков ИГ*

США планируют направить дополнительные силы в Сирию. Американские военные будут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке страны от боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

О намерениях Пентагона РИА «Новости» рассказал представитель ведомства. Речь идет об укреплении позиций Соединенных Штатов, которое пройдет «в координации с партнерами» из Сирийских демократических сил.

«США намерены <…> не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ* или других дестабилизирующих ситуацию игроков», — подчеркнули в Пентагоне.

Трамп не позволит боевикам захватить сирийскую нефть Подробнее

Данные о числе отправляемых в Сирию американских военных официально не приводятся. Ранее в СМИ появилась информация, что речь идет о 500 американских военнослужащих. Предположительно, в регионе развернут и несколько десятков танков. Технику, предположительно, разместят в провинции Дейр-эз-Зор — там расположено газоперерабатывающее предприятие Conoco. Сопровождать танки будут, указывалось в материалах, БМП «Брэдли».

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира.