США зареклись продвигать демократию силой

Администрация Джо Байдена решила не насаждать демократию в других странах посредством военных вторжений и смены авторитарных режимов. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что подобная тактика не работает.

Блинкен обозначил позицию Соединенных Штатов в ходе выступления, которое было посвящено стратегическим приоритетам нового американского правительства. Его слова привел ТАСС.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой», — подчеркнул госсекретарь США.

Он заметил, что такого направления Вашингтон придерживался в прошлом. И даже с учетом благих намерений «это не сработало».

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео, напомнила «Газета.ru», обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики страны.

Соединенные Штаты на днях ввели новые санкции против РФ, под которые попали семь высокопоставленных лиц России и несколько организаций. В Кремле назвали ограничения неприемлемыми и заметили, что они наносят вред российско-американским отношениям.