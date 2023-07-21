Мир 21 июля 2023, 03:59 США заранее знали о подготовке мятежа Пригожиным в России Глава ЦРУ Бернс: о подготовке мятежа Пригожина в США знали заранее РИА «Новости»

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Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после попытки мятежа главы группы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заявил, что в Соединенных Штатах знали о нем заранее. Его слова привело РИА «Новости».

«Президент США Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее», — сказал Бернс.

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При этом он не стал вдаваться в дополнительные детали.

Также Бернс назвал мятеж Пригожина «самым захватывающим» эпизодом в истории России, который он наблюдал за последние три десятилетия.

Президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера» после попытки мятежа. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудили случившееся и ситуацию в зоне СВО. В министерстве обороны Белоруссии позже заявили, что планируют обмениваться опытом с бойцами ЧВК «Вагнер», когда они приедут в республику.