США запустят программу для улучшения экономических условий в Грузии

Соединенные Штаты запустят новую программу развития в Грузии. Она должна улучшить жизнь населения, а также смягчить эффект от экономических потрясений злонамеренного воздействия. Об этом рассказал RT со ссылкой на агентство США по международному развитию (USAID).

«Цель „Программы устойчивых сообществ“ USAID — формирование устойчивых целевых групп граждан, которые стремятся к инклюзивному и устойчивому социально-экономическому развитию, получают от него пользу, а также способны противостоять затяжному злонамеренному воздействию», — говорится в сообщении ведомства.

В этом проекте планируют задействовать различные грузинские министерства, муниципальные власти, Евросоюз и других спонсоров. В первую очередь, он будет направлен на расположенные вдоль административной границы Грузии территории и якобы «оккупированные Россией» регионы — Абхазию и Южную Осетию.

По словам представителей USAID, российские военные в Абхазии и Южной Осетии «угрожают правам и благополучию людей, живущих вдоль границ». В сообщении также подчеркивается, что якобы действия Москвы препятствуют социально-экономическому развитию Грузии, усиливая «зависимость» этих территорий от России.