Мир 15 февраля 2024, 16:58 США запустили спутники для отслеживания баллистических ракет Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников системы HBTSS NASA

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Минобороны США заявило об успешном запуске шести спутников системы HBTSS для отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет. Космические аппараты доставила на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала на мысе Канаверал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Пентагоне уточнили, что спутники системы HBTSS могут обнаружить и другие «перспективные средства поражения». Их функционал намного шире, чем у наземных средств обнаружения.

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Специалисты уже приступили к тестированию спутников на орбите. В Минобороны США указали, что их разработкой занимались компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies. На реализацию проекта компании в совокупности получили более 270 миллионов долларов.

Власти США стремятся расширить спутниковую группировку на орбите. В конгрессе заявили, что это необходимо для борьбы с усилением России в космическом пространстве.