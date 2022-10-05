США и Южная Корея ответным ударом отреагировали на запуск ракет со стороны КНДР | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 10:48

Захарова назвала «план Маска» по Украине частью общественной дискуссии

Мир

05 октября 2022, 10:47

Патрушев предупредил о существенных последствиях диверсий на «Северных потоках» для европейцев

Реклама

Мир

05 октября 2022, 10:37

«Газпром» возобновил поставки газа через Австрию

Мир

05 октября 2022, 10:33

Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму

Подмосковье

05 октября 2022, 10:32

Подмосковному бизнесу рассказали о новом сайте с бесплатным подбором ПО для предприятий

Подмосковье

05 октября 2022, 10:26

Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на 650 миллионов рублей с начала года

Власть

05 октября 2022, 10:19

Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине

Спецоперация

05 октября 2022, 10:19

Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР

Спецоперация

05 октября 2022, 10:16

Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой

Мир

05 октября 2022, 09:35

США и Южная Корея ответным ударом отреагировали на запуск ракет со стороны КНДР

Yonhap: США запустили ракеты класса «земля — земля» в направлении Японского моря

Читать 360tv в

Военные США и Южной Кореи запустили ракеты класса «земля — земля» в направлении Японского моря. Об этом сообщили журналисты издания из КНДР Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК.

Всего было выпущено четыре снаряда. Они принадлежат к классу ATACMS (Army Tactical Missile System), сообщили военные.

Реклама

Таким образом США и Южная Корея отреагировали на недавние действия со стороны КНДР. Военнослужащие этой страны 4 октября запустили межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-12». Ее маршрут пролегал над японской северной префектурой Аомори. В итоге ракета упала в акваторию Тихого океана, вне исключительной экономической зоны Японии.

Реклама

Выпущенный КНДР боеприпас преодолел расстояние в 4,6 тысячи километров. Это максимальный показатель за все время испытаний, проводимых Северной Кореей. Причем только за этот год КНДР провела 23 тестирования ракет, включая запуск от 4 октября.

США

Северная Корея

Международные отношения

Южная Корея

КНДР

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама