США и Южная Корея ответным ударом отреагировали на запуск ракет со стороны КНДР | 360°

Мир 05 октября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber США и Южная Корея ответным ударом отреагировали на запуск ракет со стороны КНДР Yonhap: США запустили ракеты класса «земля — земля» в направлении Японского моря РИА «Новости»

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Военные США и Южной Кореи запустили ракеты класса «земля — земля» в направлении Японского моря. Об этом сообщили журналисты издания из КНДР Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК.

Всего было выпущено четыре снаряда. Они принадлежат к классу ATACMS (Army Tactical Missile System), сообщили военные.

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Таким образом США и Южная Корея отреагировали на недавние действия со стороны КНДР. Военнослужащие этой страны 4 октября запустили межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-12». Ее маршрут пролегал над японской северной префектурой Аомори. В итоге ракета упала в акваторию Тихого океана, вне исключительной экономической зоны Японии.

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Выпущенный КНДР боеприпас преодолел расстояние в 4,6 тысячи километров. Это максимальный показатель за все время испытаний, проводимых Северной Кореей. Причем только за этот год КНДР провела 23 тестирования ракет, включая запуск от 4 октября.

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