Мир 05 февраля 2023, 00:04 США запросили у Японии место для размещения ракет Sankei Shimbun: США разместят ракеты на островах Японии для сдерживания Китая РИА «Новости»

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Американские военные направили официальный запрос правительству Японии о размещении на ее территории ракет средней дальности. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Sankei Shimbun.

Собеседники издания пояснили, что таким образом США намерены добиться паритета сил в регионе с Китаем. Американцы готовы развернуть на островах гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW, над которыми пока идет работа, а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk.

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Представитель правительства Японии на условиях анонимности подтвердил запрос США. Он добавил, что пока место для размещения ракета не выбрали, но предварительное согласие власти страны уже дали.

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«Предполагается, что ракетные установки появятся на острове Кюсю и других частях архипелага», — заявил собеседник журналистов.

После выхода США из заключенного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в распоряжении американцев не оказалась снарядов наземного базирования, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5,5 тысячи километров, отметили авторы материала. При этом на вооружении Китая находится почти 1,5 тысячи подобных снарядов, что создает «ракетный разрыв» с Японией.

В этой ситуации США продолжают разработку ракет средней дальности. Первые образцы ракет LRHW с дальностью поражения более 2,5 тысячи километров они готовы развернуть к концу 2023 года, а Tomahawk наземного базирования к 2026 году.