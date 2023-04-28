Мир 28 апреля 2023, 02:04 США запросили у Бразилии выслать обвиняемого в шпионаже россиянина WP: США просят Бразилию выдать им подозреваемого в шпионаже россиянина Черкасова Unsplash

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Американские власти направили в Бразилию просьбу экстрадировать гражданина России Сергея Черкасова, который отбывает наказание по двум обвинениям — в шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Запрос об экстрадиции <…> представляет собой экстраординарную попытку Соединенных Штатов взять под стражу российского оперативника, удерживаемого за границей, в то время как Москва прилагает усилия для его освобождения», — отмечено в статье.

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Верховный суд Бразилии дал понять, что не будет принимать решения касательно экстрадиции пока не завершится расследование. В связи с запросом из США решение об экстрадиции в Россию могут пересмотреть.

Российская сторона отрицала, что Черкасов является «секретным агентом». Также РФ подала собственный запрос об экстрадиции, обвинив его в наркоторговле. Американские и бразильские официальные лица назвали это явной уловкой, написали авторы WP.

Власти США предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства. Его считают российским разведчиком, который работал «агентом иностранной державы» под бразильским псевдонимом.