США запретили выделять деньги Ирану для борьбы с коронавирусом

Представили Соединенных Штатов считают, что на счетах правительства Ирана есть необходимые средства для борьбы с коронавирусом. А деньги у Международного валютного фонда они попросили для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций. Или же планируют направить их на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке.

Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, заявил, что Тегеран располагает миллиардами долларов от добычи и продажи нефти. И вместо того, чтобы тратить их на военные операции, стране следует отдать их на борьбу с инфекцие, сообщила «Экспресс газета».