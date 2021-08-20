США запретили ввоз российского оружия

США заявили о вводе новых ограничений на ввоз из России огнестрельного оружия и боеприпасов. Они коснутся и экспорта в РФ продукции и технологий, имеющих отношение к ракетной и ядерной сферам.

Санкции ввели на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, уточнил ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Поводом для них стал инцидент с Алексеем Навальным.

«В отношении новых и находящихся на рассмотрении заявок на перманентный импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, произведенных или находящихся в России, будет применяться политика отказа», — отмечено в документе.

Дополнительные экспортные ограничения на продукцию и технологии, связанные с ракетной и ядерной сферами, вводит министерство торговли США. Санкции вступят в силу 7 сентября. Их действие продлится минимум год. Меры могут отменить, если российская сторона выполнит ряд требований американцев.

Ранее британские власти объявили о санкциях против семи сотрудников ФСБ РФ. Их сочли причастными к истории с Навальным. Его госпитализировали в Омске 20 августа 2020 года после того, как блогеру стало плохо на борту самолета. Лечение Навальный проходил в Берлине. Немецкое правительство заявило, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Выводы якобы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.