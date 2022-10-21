Мир 21 октября 2022, 09:46 США убедили Украину отказаться от переговоров — постпред России в ООН Постпред России в ООН Гатилов призвал США позволить Украине пойти на мирные переговоры Unsplash

Читать 360tv в

Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию США. Если Белый дом не изменит позицию, произойдет еще больше бессмысленных смертей. Об этом в своем Twitter заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он написал, что именно США убедили Украину в том, что она сможет победить Россию на поле боя. Геннадий Гатилов назвал это огромной трагедией для обеих стран — участниц конфликта, потому что отказ от переговоров приведет к еще большему числу жертв.

Реклама

«Бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — объявил он.

Реклама

Переговоры между Россией и Украиной приостановили по инициативе киевского режима. В начале октября украинский президент Владимир Зеленский официально ввел в действие решение СНБО о невозможности в них участвовать, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что в случае указа с Запада он может передумать.

Бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что зимой появится шанс возобновить переговоры. Запад ослабит хватку, когда жители Европы и США из-за энергокризиса захотят отказаться поддерживать Украину и обратят внимание на собственные проблемы.