06 июня 2023, 03:54
США запретили турецкой Southwind Airlines полеты в Россию на Boeing 737 MAX
«Известия»: США заблокировали турецкой Southwind Airlines полеты в Россию на Boeing 737 MA
Власти США заблокировали турецкой авиакомпании Southwind Airlines возможность выполнять рейсы в Россию на Boeing 737 MAX. Перевозчик обратился к российским организациям с просьбой перевезти пассажиров с уже проданными билетами, сообщили «Известия».
Запретить напрямую полеты турецкому перевозчику в Россию Вашингтон не может. Скорее всего, предположило издание, компании пригрозили санкциями или внесли ее самолеты в свой санкционный список. Последнее блокирует возможность обслуживать воздушный транспорт за границей.
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В последнем таком списке от 3 марта самолетов Southwind Airlines не было. По информации российских туроператоров, проданных туров эта ситуация не коснется. В любом случае, есть другие компании и воздушные суда.
Ранее сообщалось, что из-за низкого спроса в России начали массово отменять число авиарейсов в Анталию и Стамбул. На числе перелетов негативно сказался упавший спрос на отдых в Турции.
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