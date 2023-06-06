Мир 06 июня 2023, 03:54 США запретили турецкой Southwind Airlines полеты в Россию на Boeing 737 MAX «Известия»: США заблокировали турецкой Southwind Airlines полеты в Россию на Boeing 737 MA РИА «Новости»

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Власти США заблокировали турецкой авиакомпании Southwind Airlines возможность выполнять рейсы в Россию на Boeing 737 MAX. Перевозчик обратился к российским организациям с просьбой перевезти пассажиров с уже проданными билетами, сообщили «Известия».

Запретить напрямую полеты турецкому перевозчику в Россию Вашингтон не может. Скорее всего, предположило издание, компании пригрозили санкциями или внесли ее самолеты в свой санкционный список. Последнее блокирует возможность обслуживать воздушный транспорт за границей.

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В последнем таком списке от 3 марта самолетов Southwind Airlines не было. По информации российских туроператоров, проданных туров эта ситуация не коснется. В любом случае, есть другие компании и воздушные суда.

Ранее сообщалось, что из-за низкого спроса в России начали массово отменять число авиарейсов в Анталию и Стамбул. На числе перелетов негативно сказался упавший спрос на отдых в Турции.