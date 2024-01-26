Мир 26 января 2024, 01:52 США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну Pixabay

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США запретили представителям России участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — написали дипломаты.

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Они заявили, что таким образом США продемонстрировали готовность нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний. Посольство потребовало от Соединенных Штатов ответственно подходить к функциям организатора международных советов, участие России в которых необходимо для принятия эффективных решений.

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