Мир 25 февраля 2023, 19:01 США запретили поставлять в Россию смартфоны и пылесосы РБК: Минторг США включил в антироссийский санкционный список смартфоны и пылесосы РИА «Новости»

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Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию некоторых бытовых и электронных товаров. РБК подробнее описала, какие именно предметы обихода попали под запрет.

В издании уточнили, что всего в санкционный список попали 276 кодов товарной номенклатуры.

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Например, смартфоны дороже 300 долларов, кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более 750 долларов, вентиляторы (настенные, напольные, для крыши), холодильники дороже 750 долларов, посудомоечные машины, кофеварки, микроволновые печи, электрические тостеры, автономные пылесосы дороже 100 долларов, принтеры дороже 100 долларов, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

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При этом в ведомстве уточнили, что поставку товаров из списка в Россию могут осуществить в разовых гуманитарных целях или в адрес иностранных компаний, уходящих из России. При этом у американской компании или реэкспортера должна быть лицензия. Эти же санкции относятся и к Белоруссии.

Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Запад этими санкциями не добьется от России отказа от независимой политики.