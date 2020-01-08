США запретили полеты пассажирских лайнеров над Ираком и Ираном

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об ограничениях полетов американских пассажирских самолетов над большей частью Ближнего Востока.

«Введены ограничения на полеты, которые запрещают операторам гражданской авиации США работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива», — говорится в сообщении FAA в Twitter. Управление продолжает согласовывать свои действия с партнерами по нацбезопасности и обмениваться информацией с американскими перевозчиками и иностранными органами гражданской авиации.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по двум объектам в Ираке: авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе страны и аэродрому в Эрбиле. Там расположены американские военные базы. После этого президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание На нем присутствовали глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Ракетные удары по военным базам США стали ответом Ирана на гибель генерала Касема Сулеймани во время американской атаки на район международного аэропорта Багдада.