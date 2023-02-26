Мир 26 февраля 2023, 01:29 США запретили экспортировать в Россию смартфоны дороже 300 долларов США расширили список «предметов роскоши», которые нельзя ввозить в Россию Pixabay

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США в рамках нового пакета санкций против РФ и Белоруссии расширили список «предметов роскоши», на которые распространяются экспортные ограничения. В него, в том числе попали товары дороже 300 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.

В список добавили 276 пунктов, среди них смартфоны, фены для волос, электрические кофемашины, микроволновки, электронные весы, холодильники. Указ о запрете экспорта в Россию предметов роскоши был подписан в марте 2022 года. Такое решение принял президент США Джо Байден, чтобы ограничить покупку товаров люксовых брендов представителями российской элиты.

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Ранее Евросоюз озвучил список новых санкций, вводимых против России. Эта мера была принята в годовщину спецоперации ВС РФ на Украине. Однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что от рестрикций в большей степени страдает глобальная, а не российская экономика.

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