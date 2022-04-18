США заподозрили ВСУ в применении запрещенного оружия в зоне спецоперации

Украинская армия могла применить кассетные боеприпасы во время мартовского обстрела села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области. Об этом заявили журналисты американской газеты The New York Times, которые посетили населенный пункт.

Представители американского СМИ отметили, что на момент обстрела Гусаровка находилась не под контролем украинской стороны. Село освободили еще в конце февраля. Обстрел, в ходе которого ВСУ запустили кассетный боеприпас, прошел 6 и 7 марта.

Журналисты осмотрели село. При исследовании территории они изучили остатки разорвавшихся снарядов. Среди них представители NYT обнаружили остатки ракеты. Они заявили, что это кассетный боеприпас, выпущенный из системы залпового огня «Ураган».

«Судя по свидетельствам, изученным The New York Times во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию», — написали журналисты.

Они отметили, что от этого кассетного боеприпаса никто не пострадал. Также прилет этого снаряда не вызвал никаких разрушений. Однако обстрелы Гусаровки со стороны ВСУ в другие дни привели к жертвам, сказали журналисты.