Мир 25 мая 2023, 07:26 США заподозрили Украину в причастности к атаке на Кремль NYT: в США допустили причастность спецслужб Украины в атаке на Кремль РИА «Новости»

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Власти США не исключили, что одна из спецслужб Украины причастна к атаке беспилотника на Кремль. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

По данным источника, военное командование США изначально было уверенно, что операцию провела сама российская сторона. Однако оно отказалось от этой версии, перехватив некоторые телефонные переговоры.

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«Разведка США не в курсе, какое конкретно подразделение с Украины причастно к этой атаки. Также неизвестно, докладывали ли про операцию президенту Владимиру Зеленскому или представителям его офиса. Хотя некоторые считают, что президент не был осведомлен», — отметили авторы статьи.

Американская сторона предположила, что беспилотник запустили из окрестностей Москвы. Однако ограниченная мощность боезапаса указывает на стремление достичь скорее психологического эффекта, чем практического.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Зеленский заявлял, что Украина к происшествию не имеет никакого отношения.