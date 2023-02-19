Мир 19 февраля 2023, 08:07 США заподозрили Россию в передаче истребителей Ирану Блинкен заявил, что Россия якобы поставляла Ирану истребители РИА «Новости»

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Россия могла передать Ирану военные истребители в обмен на беспилотные летательные аппараты. С таким утверждением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщил телеканал CBS.

«Россия поставляли иранскому правительству многоцелевые сложные истребители, получая взамен беспилотники. Это улица с двухсторонним движением», — сказал он.

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По словам Блинкена, если эта информация верна, то она делает Иран еще более серьезной угрозой, чем он был ранее.

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«Мы ведем консультации по всему миру. Также у нас есть определенная информация, что Китай также мог помогать России, как минимум со стороны частных китайских компаний», — добавил государственный секретарь.

В начале января США ввели санкции против шести физических лиц в Иране, якобы ответственных за поставку беспилотных летательных аппаратов России.

Также сообщалось, что у Штатов якобы есть свидетельства поставок в Россию иранских баллистических ракет, однако никаких доказательств они не привели.