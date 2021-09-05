США заподозрили около 200 афганских беженцев в причастности к терроризму

Во время проверки беженцев из Афганистана в Германии американские спецслужбы заподозрили около 200 человек в причастности к терроризму. Их дополнительно проверят по базам данных. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Около 30 тысяч человек здесь (на американской авиабазе Рамштайн в Германии — прим. ред.) прошли процесс, я думаю, около пары сотен человек были отмечены. <…> Силы безопасности <…> собирают биометрические данные, отпечатки пальцев, проверяют по нашим базам данных», — отметил генерал.

Тысячи афганцев бросились бежать из страны после захвата власти в государстве боевиками «Талибана»* 15 августа. В первые дни после этого люди осаждали международный аэропорт Кабула в надежде улететь за границу. Там царил хаос, во время которого погибли несколько человек. На прошлой неделе в окрестностях воздушной гавани столицы Афганистана прогремели взрывы, жертвами которых стали более 100 местных жителей и 13 американских военных.

На днях из Кабула улетел последний C-17 с американскими солдатами и офицерами на борту. Президент США Джо Байден обратился к нации и объявил об окончании 20-летней военной миссии в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.