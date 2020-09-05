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    05 сентября 2020, 07:20

    США заподозрили КНДР в подготовке пуска баллистической ракеты с подлодки

    Андрей Иванов

    Северная Корея может готовиться к пуску баллистической ракеты средней дальности «Пуккынсон — 3» («Полярная звезда — 3») с подводной лодки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
    США заподозрили КНДР в подготовке пуска баллистической ракеты с подлодки

    Американские эксперты заговорили о пуске ракеты, когда изучили спутниковые снимки верфи Синпо на восточном побережье Северной Корее. Там заметили некую активность.

    «Это наводит на размышления, но не дает окончательных выводов о подготовке к предстоящим испытаниям баллистической ракеты, запущенной подводной лодкой „Пуккынсон — 3“ с баржи с подводным испытательным стендом», — говорится в сообщении.

    Новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) «Пуккынсон — 3» северокорейские военные испытали в октябре 2019 года.

    В начале этой недели федеральное правительство Соединенных Штатов предупредило о новой программе КНДР по созданию баллистических ракет. Вашингтон призвал производителей и продавцов специализированной техники и материалов соблюдать все международные требования, если Пхеньян начнет закупаться необходимым для постройки ракет.

    Новости SMI.FM