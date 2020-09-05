США заподозрили КНДР в подготовке пуска баллистической ракеты с подлодки

Американские эксперты заговорили о пуске ракеты, когда изучили спутниковые снимки верфи Синпо на восточном побережье Северной Корее. Там заметили некую активность.

«Это наводит на размышления, но не дает окончательных выводов о подготовке к предстоящим испытаниям баллистической ракеты, запущенной подводной лодкой „Пуккынсон — 3“ с баржи с подводным испытательным стендом», — говорится в сообщении.

Новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) «Пуккынсон — 3» северокорейские военные испытали в октябре 2019 года.

В начале этой недели федеральное правительство Соединенных Штатов предупредило о новой программе КНДР по созданию баллистических ракет. Вашингтон призвал производителей и продавцов специализированной техники и материалов соблюдать все международные требования, если Пхеньян начнет закупаться необходимым для постройки ракет.