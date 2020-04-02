США заплатили России за помощь в борьбе с коронавирусом

Штаты купили у России часть медицинского оборудования, которое российская сторона привезла американцам для борьбы с пандемией. Об этом сообщили в Госдепартаменте США и в МИД РФ.

«США продолжают борьбу с COVID19 и тесно сотрудничают со многими странами, чтобы получить необходимую помощь в этой борьбе. Закупка средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких у России в Нью-Йорке поможет этому», — написала в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Приобретенное оборудование уже передали Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В МИД РФ уточнили, что американская сторона оплатила только половину стоимости оборудования, вторую часть внес Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом написал ТАСС.

Российский самолет с гуманитарной помощью приземлился в Нью-Йорке 1 апреля. Кроме оборудования, на борту были маски, респираторы, очки, дезинфицирующие средства.

Ранее об этом договорились лидеры Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора. Он состоялся 30 марта. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что при необходимости американские власти тоже помогут России.

У США сложилась непростая ситуация с коронавирусом. За последние сутки там умерли 1200 человек с COVID-19. Всего в Штатах инфицированы 216 515. Жертвами вируса стали 5116 американцев.