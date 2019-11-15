США заплатили России почти $4 млрд за доставку астронавтов на МКС

Российские экипажи «Союзов» урежут ради американцев Подробнее

«На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в „Союзах“ стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — сообщил Мартин. В среднем национальное космическое управление выплачивало по 55,4 миллиона долларов за место в «Союзе», пишет «Газета.ру».

Инспектор также поделился планами NASA по выходу американцев в открытый космос. Всего по программе на 2020 год их запланировано шесть. Астронавты будут менять старые батареи на новые литий-ионные.

Есть вариант, что из-за неготовности новых американских кораблей NASA сократит количество членов экипажа американского сегмента Международной космической станции с трех до одного человека. Это создаст дополнительные сложности, так как астронавты в открытом космосе в одиночку не работают. В случае, если в сегменте Соединенных Штатов останется один человек, ему помогут российские космонавты.